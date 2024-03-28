В Таджикистане опровергли появление новых фигурантов в деле о теракте в "Крокусе"

Следственные мероприятия продолжаются

Новых подозреваемых в Таджикистане по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске пока нет. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали в республиканских силовых структурах.

Как заявил собеседник РИА Новости, допросы родственников обвиняемых в нападении на "Крокус" продолжаются в Душанбе уже несколько дней.

Собеседник BRIEF в дипломатических кругах Таджикистана подтвердил эту информацию, подчеркнув, что "Душанбе оказывает полную поддержку проводимому российской стороной расследованию дела о террористическом акте".

Ранее сообщалось, что следственные действия в рамках уголовного дела о теракте в "Крокусе" проводятся и в Таджикистане, поскольку оттуда родом обвиняемые. Глава государства Эмомали Рахмон взял под личный контроль следственные мероприятия в стране.

Тем временем пошли слухи, что двое арестованных по делу о теракте якобы скончались в СИЗО. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы эти сообщения опровергли.

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