Вашингтон пытается нарастить выпуск боеприпасов

Американские власти инициировали переговоры о расширении закупок у Турции взрывчатых веществ для увеличения производства артиллерийских снарядов.

Как пишет Bloomberg, переговоры ведутся в интересах Украины — западные союзники пытаются найти способ обеспечить украинскую армию боеприпасами, пусть даже в ущерб собственной обороноспособности.

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров, турецкие поставки тротила, и нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов.

Тем временем журналисты заявили, что власти Словении решили поддержать инициативу чешского правительства по закупке боеприпасов для Украины и выделить на эти цели 1 миллион евро.

Такие сообщения появились после признания заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка в том, что уровень обеспеченности боеприпасами подразделений ВСУ сократился до критического. Военный подчеркнул, что исход боевых действий для ВСУ зависит во многом от того, насколько эффективно работает оружейный конвейер союзников Киева.

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