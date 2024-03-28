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В Петербурге задержали подростков, избивавших случайных прохожих

11:05
  • четверг
  • 28 марта 2024

Мотива у них не было

В Санкт-Петербурге задержали трех подростков, которые нападали на случайных прохожих.

Как стало известно правоохранительным органам, молодые люди в возрасте 16-17 лет провоцировали на конфликт случайных прохожих, избивали их. Сначала группа подростков набросилась на 28-летнего жителя одного из домов по Муринской дороге и отобрала у него шесть тысяч рублей. Затем злоумышленники избили 33-летнего соседа. После произошедшего мужчина попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Двое из задержанных уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в начале марта из-за грабежей, передает РИА Новости.

На пошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали подростков по подозрению в убийстве 48-летнего прохожего. Молодые люди в возрасте 13-15 лет беспричинно напали на мужчину и сильно избили его. От полученных травм он скончался, успев перед этим позвонить по экстренному номеру "112".

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