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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

11:30
  • четверг
  • 28 марта 2024

Вербовка идет через сайт украинской дипмиссии

МИД Швеции подтвердил, что знает о вербовке граждан страны  украинским посольством. И не возражает против этого. Ведомство заявило об этом в ответ на запрос РИА Новости.  Там считают, что это не противоречит международному праву. 

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Ранее агентство опубликовало информацию о том, что украинские дипломаты абсолютно открыто вербуют граждан других стран для участия в так называемом интернациональном легионе. Объявления можно найти на сайте диппредставительств во Франции, Дании, Бельгии и Литве. Там они размещены на главной странице. Еще в семи государствах украинские посольства "спрятали" объявление на сайте, но его можно отыскать. 

Ранее эксперты заявляли, что вербовка террористов, которые напали на "Крокус сити холл", могла идти через посольство Украины в Таджикистане. 

 

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