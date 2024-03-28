МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку граждан посольством Украины

Вербовка идет через сайт украинской дипмиссии

МИД Швеции подтвердил, что знает о вербовке граждан страны украинским посольством. И не возражает против этого. Ведомство заявило об этом в ответ на запрос РИА Новости. Там считают, что это не противоречит международному праву.

Ранее агентство опубликовало информацию о том, что украинские дипломаты абсолютно открыто вербуют граждан других стран для участия в так называемом интернациональном легионе. Объявления можно найти на сайте диппредставительств во Франции, Дании, Бельгии и Литве. Там они размещены на главной странице. Еще в семи государствах украинские посольства "спрятали" объявление на сайте, но его можно отыскать.

Ранее эксперты заявляли, что вербовка террористов, которые напали на "Крокус сити холл", могла идти через посольство Украины в Таджикистане.

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