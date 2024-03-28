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Агаларов объяснил, от чего зависит восстановление "Крокуса" после теракта

11:51
  • четверг
  • 28 марта 2024

Строительство нового зала обойдется в 150 миллионов долларов

Окончательного решения по восстановлению "Крокус Сити Холла" пока нет.

Об этом заявил сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов. Последнее слово стоит за президентом России Владимиром Путиным, губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и общественным мнением.

"Я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение <…> что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте", - сказал Агаларов (цитата по РИА Новости). 

При этом певец подчеркнул, что выступает за восстановление зала. Строительство похожей концертной площадки обойдется в 150 миллионов долларов. Страховка покроет лишь 1/40 суммы ущерба от теракта.

"Построить "Крокус сити холл" 15 лет назад моему отцу стоило порядка 70 миллионов долларов. Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно", - отметил Эмин.

Агалоров добавил, что около 300 сотрудников концертного зала, которые остались без работы, уже трудоустроены в другие места.

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