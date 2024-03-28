ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

11:39
  • четверг
  • 28 марта 2024

Состояние 18 человек остается тяжелым

Из всех пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" трое остаются в крайне тяжелом состоянии — это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
МЧС внесло 143 имени в обновленный список жертв теракта в "Крокусе"

Глава Минздрава уточнил, что в целом состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей остается тяжелым. Еще 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.

При этом 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось. Уже выписались из больниц 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". 208 человек получили амбулаторную помощь, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил всех, кто во время теракта и сразу после него в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле", спасал людей. Глава государства подчеркнул: организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе, а наши граждане, напротив, объединились перед лицом этого зла.

Главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко рассказал, что после теракта все медики откликнулись — не только те, которые находились на дежурстве. Были усилены все бригады, работал центр критических состояний и выездные консультативные бригады. Особая нагрузка пришлась на анестезиологов-реаниматологов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Теракт в "Крокус сити холле"
Теракт в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.