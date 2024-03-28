Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в "Крокусе"

Состояние 18 человек остается тяжелым

Из всех пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" трое остаются в крайне тяжелом состоянии — это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава уточнил, что в целом состояние 18 пострадавших, в том числе троих детей остается тяжелым. Еще 33 человека находятся в состоянии средней тяжести.

При этом 20 человек готовятся к выписке в ближайшие дни, поскольку их состояние улучшилось. Уже выписались из больниц 90 пациентов, пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". 208 человек получили амбулаторную помощь, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин поблагодарил всех, кто во время теракта и сразу после него в тяжелейших условиях помогал пострадавшим в "Крокус сити холле", спасал людей. Глава государства подчеркнул: организаторы теракта хотели посеять панику и разлад в российском обществе, а наши граждане, напротив, объединились перед лицом этого зла.

Главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" Денис Проценко рассказал, что после теракта все медики откликнулись — не только те, которые находились на дежурстве. Были усилены все бригады, работал центр критических состояний и выездные консультативные бригады. Особая нагрузка пришлась на анестезиологов-реаниматологов.

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