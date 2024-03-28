Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Бояться нечего

В Севастополе сохраняется спокойная обстановка, а громкие звуки, которые могут услышать горожане, объясняются военными учениями. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, российские военные в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт проводят тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению, в том числе, с применением стрелкового оружия.

Завершатся учебные стрельбы ориентировочно в полдень, рассказал Развожаев.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему в ночь на 26 марта, несмотря на обстрел Белгорода, сигнал ракетной тревоги не включали. Это сделали намеренно, чтобы "кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение", ведь оказаться на улице во время обстрела намного опаснее, чем укрыться дома.

Однако после опроса белгородцев о том, как лучше поступать в таких ситуациях, власти решили, что отныне будут включать сигнал ракетной тревоги и по ночам в случае опасности.

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