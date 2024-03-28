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На Сахалине спасают рыбаков, которых унесло на льдине

11:54
  • четверг
  • 28 марта 2024

Их уже отнесло на километр от берега

На Сахалине идет операция по спасению рыбаков. Их унесло на километр от берега на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло около села Охотское Корсаковского района. 

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Причиной стал отжимной ветер. Из-за него льдина оторвалась и рыбаков стало уносить в море. В помощи нуждаются три человека. 

На помощь отправились члены поисково-спасательного отряда имени Полякова. У них автомобиль и моторная лодка. Также к операции присоединились спасатели с необходимым оборудованием. 

 

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