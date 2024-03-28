На Сахалине спасают рыбаков, которых унесло на льдине

Их уже отнесло на километр от берега

На Сахалине идет операция по спасению рыбаков. Их унесло на километр от берега на оторвавшейся льдине. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло около села Охотское Корсаковского района.

Причиной стал отжимной ветер. Из-за него льдина оторвалась и рыбаков стало уносить в море. В помощи нуждаются три человека.

На помощь отправились члены поисково-спасательного отряда имени Полякова. У них автомобиль и моторная лодка. Также к операции присоединились спасатели с необходимым оборудованием.

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