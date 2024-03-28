Россиянин застрелил дочек и ранил жену

Житель Ставрополя по неизвестной причине решил расправится со своей семьей

Житель Ставрополя расстрелял собственных дочерей и ранил жену. ЧП произошло в ночь на 28 марта. Об этом сообщает РИА Новости. Стрелок после содеянного покончил с собой.

Полицию вызвал отец пострадавшей женщины. Он не смог дозвониться ни до дочери, ни до внучек. А потом не смог и попасть к ним в дом, так как дверь была заблокирована. Когда полиция вошла в здание, то обнаружила там три труппа и едва живую мать семейства. Ее отправили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России. Прокуратура также должна оценить - насколько хорошо работали органы профилактики правонарушений против несовершеннолетних.

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