Экс-канцлер Германии не исключил такого развития событий

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине.

Как напомнил германский политик в интервью DPA, "мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет". Шрёдер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.

Владимир Путин продолжает поддерживать отношения с Шрёдером, в частности, поздравляет его с праздниками. Когда некоторые немецкие политики публично выразили неуважение к экс-канцлеру, отказавшись сидеть рядом с ним, а также лишили многих привилегий за связи с Россией, Путин выступил в защиту своего друга.

Еще один бывший германский канцлер, Ангела Меркель, наотрез отказывается от участия в урегулировании российско-украинского конфликта. Она при этом выразила мнение, что "есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами".

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