ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Герхард Шрёдер: моя дружба с Путиным может помочь урегулированию на Украине

12:15
  • четверг
  • 28 марта 2024

Экс-канцлер Германии не исключил такого развития событий

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер допускает, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может сыграть свою роль в переговорном процессе по конфликту на Украине.
Шольц обмолвился об обсуждении на Западе мира между Россией и Украиной

Как напомнил германский политик в интервью DPA, "мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет". Шрёдер подчеркнул, что видит решение конфликта на Украине лишь за столом переговоров и не исключил, что его личная дружба с президентом Путиным могла бы сыграть при этом положительную роль.

Владимир Путин продолжает поддерживать отношения с Шрёдером, в частности, поздравляет его с праздниками. Когда некоторые немецкие политики публично выразили неуважение к экс-канцлеру, отказавшись сидеть рядом с ним, а также лишили многих привилегий за связи с Россией, Путин выступил в защиту своего друга.

Еще один бывший германский канцлер, Ангела Меркель, наотрез отказывается от участия в урегулировании российско-украинского конфликта. Она при этом выразила мнение, что "есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Герхард Шрёдер
Герхард Шрёдер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.