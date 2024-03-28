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В Киргизии предупредили о попытках вербовки своих граждан для терактов в России

12:39
  • четверг
  • 28 марта 2024

Жителей страны призывают к бдительности

Граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети пытаются вербовать для совершения терактов в России. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали в представительстве кыргызстанского Минтруда в Российской Федерации.
В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков из экстремистской ячейки

В ведомстве уточнили, что вербовщики действуют в основном через сайты знакомств и вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, а также по религиозным, культурным, национальным признакам. Зачастую злоумышленники делают ставку на лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.

Представительство призывает кыргызстанцев в России не поддаваться на провокации и не пытаться искать работу через социальные сети, сообщается на официальном сайте ведомства.

Между тем Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что осведомлено о вербовке своих граждан украинским посольством и не возражает против этого, поскольку считает, что это не противоречит международному праву. 

В ФСБ предупредили, что после теракта в комплексе "Крокус сити" возросло количество телефонных звонков и сообщений гражданам России с территории Украины. Националисты призывают совершать теракты в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.

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