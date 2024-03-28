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После теракта в "Крокусе" изменят охрану массовых мероприятий

12:52
  • четверг
  • 28 марта 2024

Правила следует актуализировать

Министерство культуры России проработает вопрос охраны массовых мероприятий после теракта в "Крокус Сити Холле".

На сегодняшний день нормативы и правила существуют, однако их следует актуализировать, сообщила глава ведомства Ольга Любимова. Вопросы обсудят с подведомственными учреждениями, передает ТАСС.

По словам Любимовой, речь идет не только о массовых мероприятиях, но также об охране творческих вузов, общежитий, музеев и библиотек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопросы усиления безопасности на массовых мероприятиях.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. По последним данным, погибли 140 человек, пострадали 360 человек.

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