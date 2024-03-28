Российские артисты записали трибьют-альбом Муслиму Магомаеву для помощи пострадавшим в "Крокусе"

"Крокус сити холл" носил имя Муслима Магомаева

Российские артисты записали альбом "Голос мой услышь" в память о Муслиме Магомаеве. В сборник вошли 12 песен великого певца. В записи приняли участие Валерия, Ваня Дмитриенко, группа "Любэ", Полина Гагарина, MACAN, HammAli, Navai, Владимир Пресняков и другие артисты.

Так, рэпер Navai исполнил песню "Синюю вечность", Ваня Дмитриенко в дуэте с "Любе" спел "Песню о далекой Родине", а Полина Гагарина - "Журавли".

Все собранные средства от стриминга и прослушивания композиций направят на помощь пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле", который носит имя Муслима Магомаева.

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