Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту "Шереметьево"

Транспортная доступность Зеленограда и Химок улучшится

Ленинградское шоссе в районе 23-24 километров с сегодняшнего дня едет без заторов. Внушительных размеров развязку через пути МЦД-3, которая заменила узкие съезды и аварийный мост постройки середины прошлого века, строители возвели всего за два года.

"Важный объект. Сегодня закончено строительство. Это новый современный путепровод пересечения Ленинградки и МЦД-3. Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. И здесь же сделана развязка на шоссе, которое идет к "Шереметьево". Таким образом, у нас улучшается движение для жителей Подмосковья, Зеленограда. В общей сумме это около 600 тысяч человек", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый путепровод длиннее прежнего, а главное - шире. Здесь восемь полос вместо шести. Эффект бутылочного горлышка теперь исключен. Ленинградское шоссе - одна из самых популярных вылетных магистралей. В дачный сезон трафик здесь и вовсе увеличивается втрое. Кроме того, в этом районе от трассы ответвляется Международное шоссе, ведущее в аэропорт "Шереметьево".

"Сложность строительства объекта заключалась в том, что работы велись без прекращения движения железнодорожного и автомобильного транспорта по Ленинградскому шоссе и Международному шоссе. На 6 месяцев раньше установленного срока объект полностью готов к запуску движения автотранспорта", - сообщил Алексей Крапивин, генеральный директор компании-подрядчика.

Съезды с Международного шоссе на Ленинградку и с магистрали к аэропорту тоже построили новые. Они максимально комфортны и безопасны благодаря полосам разгона. Машины вливаются в поток без потери скорости, что исключает вероятность возникновения заторов. Таким образом, сокращается время в пути до аэропорта, а также значительно быстрее удастся добраться до районов Молжаниновский и Куркино, Зеленограда и подмосковных Химок.

Полностью завершат строительство до конца года. Еще остались несколько второстепенных съездов на прилегающие улицы и боковые проезды вдоль Ленинградского и Международного шоссе. В общей сложности на этом участке строители проложили почти шесть километров новых дорог, которые окутаны почти сотней километров инженерных коммуникаций.

И эта развязка - лишь часть масштабного проекта по реконструкции автомобильных путепроводов в столице, созданного по инициативе Сергея Собянина. На сегодняшний день построено заново или отремонтировано уже 24 моста, и в ближайшие 4 года завершат работы еще на девяти подобных объектах.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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