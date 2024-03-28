В Москве продолжают возвращать исторический облик легендарным зданиям

На Кутузовском проспекте в доме №30 впервые больше чем за полвека приведут в порядок не только фасады, но и обновят все коммуникации

Филипповский переулок, дом 1. Годы идут, а традиции не меняются. Здесь звучит музыка. Под звуки саксофона ходят пешеходы, соседи делают свои домашние дела. Все давно привыкли. История у дома такая.

Когда начался капремонт, заиграла другая музыка: завыли циркулярки, застучали молотки. Медлить было нельзя. По стенам расползались трещины. Срочного вмешательства требовали канализация, фасад, фундамент.

60% фасада было практически полностью разрушено. И восстанавливали его почти вручную. Так дом постройки конца 19 века обрел новую жизнь.

"Все элементы декора: русты, пилястры, капители. Нам все это пришлось отливать заново", - отметил Денис Булатов, представитель компании-генподрядчика.

Дом-красавец благодаря капремонту появился и на Пресненском Валу.

"В начале 20 века это была рабочая окраина. Здесь были заводы, предприятия. Сейчас это, конечно, центр Москвы. Где смешано все: и промышленная архитектура, и рабочие поселки, и современные дома, и жилая застройка типовая", - указала Мария Василёнок, гид, культуролог.

Дом, в котором жил знаменитый кларнетист Владимир Соколов, отремонтирован по самым современным технологиям. Под свежей краской фасада - настоящий слоеный пирог из полимер-цементной смеси.

А еще - дом-колодец на Кутузовском проспекте. Вдоль парадного въезда, "западных ворот" Москвы, монументальные "сталинки" авторства Зиновия Розенфельда. В разные годы в доме №30 жили Валентина Терешкова, сотрудники ЦК, творческая интеллигенция. Как раньше, так и сейчас дорожат не только видом из окна. Впервые больше чем за полвека в доме проводят капитальный ремонт. Начали с замены пожарного водопровода. В планах – обновление фасада, капремонт кровли, а также инженерных систем.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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