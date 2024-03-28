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Ночь театров прошла в столице

15:20
  • четверг
  • 28 марта 2024

Более 70 московских площадок открыли двери в закулисье

Композитор и актер Николай Орловский в прошедшую ночь отдувался перед зрителями за Мастерскую Петра Фоменко. Нужно было показать что-то эдакое, и оно получилось. Талантливый композитор собрал свои вокальные и инструментальные произведения, написанные в разное время к спектаклям и фильмам. Поперчил стихами Роберта Бернса, Максима Горького, Иосифа Бродского и Евгения Евтушенко. И объединил все в концерт под названием "Музыка не в стол".

В лучших традициях театра Вахтангова - очередь на вход. Ведь здесь анонсировали необычные экскурсии. То, чего раньше никому не показывали.

"Мы открыли кабинет директора, где есть мебель 19 века, сохранившаяся от изначального особняка на Арбате, где Вахтангов начинал ставить спектакли. И открыли кабинет художественного руководителя", - рассказала Дарья Хаустова, редактор театра имени Вахтангова.

Вахтанговское закулисье поражает мощью. Декорации, костюмы, то, к чему так ревностно относятся художники, раз в год становится доступным для самых преданных поклонников театра. В финале решили и вовсе всех поразить мощью художественных возможностей. Разрешили зайти на сцену и устроили настоящую метель со снегом.

Заглянуть туда, где творится театральное волшебство, смогли и маленькие зрители театра кукол имени Образцова. В роли Сергея Образцова - Евгений Цыганов. Точнее - он голос великого кукольника. Рассказывает артистам, которые отвечают за движение персонажа, как он чувствует своего героя. На встречу с маленькими зрителями пришла и внучка Сергея Образцова. Она же - режиссер спектакля "Я - Сергей Образцов". И, конечно же, по традиции всем показали музей, где собрано 7 тысяч кукол, которые участвовали в спектаклях. Тех кукол, которые, как говорил Образцов, открывают человеку целый мир. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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