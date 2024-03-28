Ей очень нужна была швабра

Московский зоопарк поделился новым видео, на котором панда Катюша устроила погоню за кипером.

Сначала она наблюдала за процессом уборки на расстоянии, но как только человек направился к выходу, тут же побежала следом. Мужчина, уходя от погони, забрался на деревянную горку, но настырная Катюша не отстала ни на шаг. И даже свалившись с последней ступеньки, ловко перевернулась и продолжила погоню.

Кипер попытался отгородиться от навязчивого медвежонка шваброй. Тут и выяснилось, что именно это панде и было нужно. Она обхватила лапами черенок и категорически отказывалась с ним расставаться.

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