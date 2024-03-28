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Панда Катюша устроила погоню за кипером

15:09
  • четверг
  • 28 марта 2024

Ей очень нужна была швабра

Московский зоопарк поделился новым видео, на котором панда Катюша устроила погоню за кипером.

Сначала она наблюдала за процессом уборки на расстоянии, но как только человек направился к выходу, тут же побежала следом. Мужчина, уходя от погони, забрался на деревянную горку, но настырная Катюша не отстала ни на шаг. И даже свалившись с последней ступеньки, ловко перевернулась и продолжила погоню.

Кипер попытался отгородиться от навязчивого медвежонка шваброй. Тут и выяснилось, что именно это панде и было нужно. Она обхватила лапами черенок и категорически отказывалась с ним расставаться.

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