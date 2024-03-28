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Песков ответил на слухи от утаивании США разведданных о теракте в "Крокусе"

13:03
  • четверг
  • 28 марта 2024

NYT пишет, что Вашингтон передал Москве не всю полученную информацию

Администрации президента России неизвестно об информации издания The New York Times о том, что американские спецслужбы не передали российским коллегам всю информацию по теракту в "Крокус сити холле". Такое заявление сделал в четверг, 28 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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NYT утверждает, что спецслужбы США не передали России всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", поскольку опасались раскрыть свои источники.

Комментируя этот материал, Дмитрий Песков заявил, что статьи NYT со ссылкой на источники — это "информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время", сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Берлин не располагал разведывательными данными относительно готовившегося теракта в "Крокусе" и, следовательно, не мог предупредить Москву. Политик предположил, что "у американских служб, вероятно, были сведения".

В Соединенных Штатах заверили, что своевременно предоставили всю имевшуюся у них информацию по этому поводу российской стороне. При этом Вашингтон утверждает, что ни США, ни Великобритания, ни Украина не имеют никакого отношения к теракту в "Крокусе".

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