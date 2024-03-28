В Кремле объяснили, почему Путин не едет на место теракта в "Крокусе"

Это только помешает проведению работ

Поездка президента России Владимира Путина на место сгоревшего в результате теракта "Крокус сити холла" была бы сейчас нецелесообразна. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля пояснил, что "в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте".

В рабочем графике президента на ближайшее время также нет поездки в Белгородскую область, где уже более двух недель продолжаются усиленные обстрелы, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин призвал предпринять все необходимое для того, чтобы виновные в теракте в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске понесли справедливое наказание, "как того и требует российский закон".

Глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил, что сейчас главная задача властей государства — позаботиться о пострадавших и о семьях погибших при теракте в "Крокусе". Что касается виновников трагедии, они не заслуживают пощады и понесут наказание, подчеркнул премьер-министр.

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