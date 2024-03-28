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СМИ: террористы могли быть под влиянием психотропных веществ

13:32
  • четверг
  • 28 марта 2024

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Террористы, атаковавшие "Крокус сити холл" могли находиться под влиянием психотропных веществ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Отмечается, что в настоящий момент идут соответствующие экспертизы. 

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Если версия следствия подтвердится, то это станет отягчающим обстоятельством для обвиняемых. Эксперты полагают, что психотропные вещества могли быть использованы для того, чтобы "отключить" у нападавших чувство страха. 

Напомним, теракт произошел 22 марта вечером в подмосковном "Крокус сити холле". Группа людей с автоматами ворвалась в здание. Они расстреливали всех посетителей без разбора. А затем подожгли концертный зал. На настоящий момент жертвами теракта значатся 143 человека. 

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