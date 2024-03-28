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Песков подтвердил "определенные контакты" по обмену Гершковича

13:56
  • четверг
  • 28 марта 2024

Американский журналист находится под следствием в России за шпионаж

Во вопросу возможного обмена американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля подчеркнул, что все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы, сообщает РИА Новости. По этой причине выдавать какие-либо детали пресловутого диалога Песков отказался.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Гершкович может оказаться на родине, поскольку "это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России". При этом глава государства отказался согласиться с тезисом о том, что Гершкович — "просто журналист", напомнив, что он "получал секретную информацию на конспиративной основе".

Американские власти продолжают уверять в нацеленности на возвращение домой своих сограждан, арестованных и осужденных в России. Однако в США испугались, что диалог может сорваться после того, как американец Тревор Рид после возвращения в Соединенные Штаты в результате обмена отправился воевать на стороне украинских националистов.

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