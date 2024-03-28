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Пугачева объяснила, как правильно скорбеть по жертвам теракта

13:34
  • четверг
  • 28 марта 2024

Сбежавшая из России певица решилась на комментарий через неделю после трагедии

Певица Алла Пугачева разместила в соцсетях публикацию, посвященную террористическому акту в подмосковном "Крокус сити холле". Артистка сделала это почти через неделю после трагических событий в концертном зале.

Как написала Пугачева, "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (социальная сеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta)". Финальную точку в своем посте певица поставила словом "Аминь".

Ранее Пугачева жестко отреагировала на критику со стороны Стаса Михайлова, который высказался про уехавших из России артистов. Недовольная критикой со стороны коллеги по творческому цеху беглая Примадонна грязно выругалась.

Общественник Виталий Бородин заявил, что российские власти уже начали официальную процедуру признания Пугачевой иностранным агентом. Министерство юстиции, которое ведет соответствующий реестр, это сообщение не подтверждало.

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