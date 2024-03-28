"Прости!": Пугачева обратилась к Маниже после теракта

Девушка назвала теракт "вопиющим зверством"

Народная артистка Алла Пугачева извинилась перед певицей Манижей (полное имя - Манижа Сангин) после поста о последствиях для выходцев из Таджикистана и других стран Средней Азии после произошедшего в "Крокусе".

Девушка назвала теракт "вопиющим зверством" и выразила сожаление, что многие таджики подвергаются гонениям из-за такой же национальности, как и у исполнителей теракта.

Манижа добавила, что рада, что ее бабушка не застала произошедшее. Певица каждое лето приезжала в Душанбе, где бабушка говорила: "нужно есть только с той стороны тарелки, которой она к тебе повернута".

"Философия этой фразы в том, что нужно быть смиренным и принимать то, что дает судьба. И никогда не отбирать то, что тебе не принадлежит", - написала Манижа в социальных сетях.

В ответ на пост Манижы Пугачева написала: "Прости!!!". "Я вас очень люблю, Алла Борисовна", - ответила певица.

Ранее Пугачева через неделю после трагических событий в "Крокусе" написала, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (социальная сеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta – прим. ред.).

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