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Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

13:54
  • четверг
  • 28 марта 2024

Аминчон Исломов подал апелляцию в Басманный суд

Первый фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" подал апелляцию. Амичон Исломов обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда. 

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Напомним, всего было арестовано восемь человек. Это четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников. Исломов - один из тех, кого считают помощником террористов. Была выбрана мера пресечения в виде ареста на два месяца - до 22 мая. 

Теракт был совершен 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Преступники сначала расстреливали посетителей, а потом подожгли здание. Погибли, по официальным данным, 143 человека. 

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