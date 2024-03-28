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В Новой Москве потушили пожар в торговом центре

15:19
  • четверг
  • 28 марта 2024

Сведений о пострадавших не поступало

В Новой Москве в четверг тушили сильный пожар в торговом центре.

В Красной Пахре на 45-м километре Калужского шоссе загорелось двухэтажное здание. Внутри находятся супермаркет и еще несколько магазинов. По предварительным данным, сначала вспыхнул фасад, а затем огонь перекинулся на крышу.

Пожарным удалось довольно быстро справиться с открытым горением. Но чтобы добраться до кровли, пришлось использовать люльку. Сейчас идет проливка конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.

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