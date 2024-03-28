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Кремль ответил на заявление Шрёдера о дружбе с Путиным

14:28
  • четверг
  • 28 марта 2024

Экс-канцлер допустил, что это может помочь в ситуации с Украиной

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Герхард Шрёдер: моя дружба с Путиным может помочь урегулированию на Украине

Спикер Кремля подтвердил, что сложившиеся между политиками хорошие отношения способствовали решению вопросов в двусторонних отношениях, сообщает ТАСС.

Однако "сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов", резюмировал Песков.

Тем временем действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что ряд стран на уровне советников по безопасности, включая Украину, обсуждают перспективы мирного процесса. Однако политик заявил, что для его запуска Россия должна вывести войска с территории, которую киевский режим считает своей.

Специальный посланник правительства КНР по Евразии Ли Хуэй заявил, что и Москва, и Киев убеждены в том, что боевые действия необходимо прекратить путем переговоров. Как подчеркнул дипломат, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

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