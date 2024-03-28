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ЦБ предупредил о мошенничестве с налоговыми декларациями

14:18
  • четверг
  • 28 марта 2024

Преступники выдают себя за сотрудников налоговых органов

Новая мошенническая схема набирает обороты в Интернете. Преступники выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требуют подать декларацию. Об этом предупредил граждан Банк России, сообщает РИА Новости

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Схема, по которой действуют преступники, следующая: жертве по почте присылают письмо, в котором требуют заполнить налоговую декларацию. Ссылка ведет на фишинговый сайт. Там предлагают ввести личную информацию, в том числе и о банковской карте. Это нужно, якобы, для идентификации пользователя. 

В ЦБ  предупредили, что налоговики не рассылают письма в которых просят оплатить задолженность онлайн. Декларации граждане должны подавать самостоятельно до 1 мая 2024 года. 

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