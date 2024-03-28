Командующий группировкой войск "Центр" награжден "Золотой звездой"

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв руководил освобождением Авдеевки

Высокой государственной наградой отмечен командующий группировкой войск "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичёв, который руководил освобождением Авдеевки.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ему медаль "Золотая звезда" и генеральскую шашку. Глава военного ведомства поблагодарил Героя России за образцовое выполнение поставленных задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

"Это высшее звание в нашей стране, и, безусловно, вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но от всех тех, кого вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами, и страна оценила ваш ратный труд", - сказал Шойгу.

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