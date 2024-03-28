Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР

Лидеры затронули вопросы взаимодействия в рамках БРИКС

Сотрудничество России и ЮАР в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях Владимир Путин обсудил сегодня по телефону с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой.

Лидеры также затронули вопросы взаимодействия в рамках БРИКС, председательство в котором с 1 января перешло к России.

Сирил Рамафоза проинформировал о намерении ЮАР продолжить работу по урегулированию украинского кризиса. Владимир Путин в свою очередь изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, отметив, что Москва открыта к предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта.

Президент ЮАР также выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус Сити Холле".

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