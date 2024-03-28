Правоохранители разъяснили роль четырех фигурантов дела о теракте в "Крокусе"

Им вменяют пособничество

Четверо фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" обвиняются в пособничестве, поскольку они, по данным следствия, знали о планах злоумышленников. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник ТАСС, Исломов и два его сына, которые продали автомобиль Renault террористам, как и Касимов, который сдал преступникам квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт.

Обвиняемые в пособничестве "способствовали им в этом", потому и были арестованы — "дело же не в том, что они что-то продали", подчеркнул источник.

Между тем один из арестованных в рамках расследования дела о теракте в "Крокусе" обжаловал избранную ему меру пресечения. Амичон Исломов — один из заключенных под стражу по обвинению в пособничестве террористам.

Расследование продолжается, на этом фоне появились слухи о том, что американская сторона утаила от Москвы часть разведданных о готовившемся теракте. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к публикациям такого рода со ссылкой на источники нужно относиться с большой осторожностью.

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