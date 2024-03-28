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В Москве по программе реновации строится и проектируется почти полтысячи домов

14:45
  • четверг
  • 28 марта 2024

Темпы реновации будут только нарастать

В Москве в настоящий момент почти 500 домов строятся и проектируются по программе реновации.

243 дома находятся в стадии проектирования, 226 корпусов – в стадии строительства, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. С начала программы реновации построено уже 305 домов общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров.

Бочкарев отметил, что в ближайшие годы темпы реновации будут только нарастать, мэр Москвы Сергей Собянин призвал ускорить темпы переселения москвичей.

программа реновации пользуется популярностью у москвичей, сообщил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Согласно исследованиям, каждый 20-й москвич планирует улучшить свои жилищные условия благодаря программе реновации.

Реновация решает не только квартирный вопрос, но и способствует комплексному развитию всего города, подчеркнул Михайленко.

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