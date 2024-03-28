В Польше потеряли прибор, излучающий радиацию

Дефектоскоп просят вернуть за вознаграждение

В Польше разыскивают дефектоскоп, который содержит источник сильного радиоактивного загрязнения. За него обещана награда в 5 тысяч злотых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на польское телевидение. Журналисты отмечают, что прибор потерял дорожный рабочий.

Дефектоскоп необходим для выявления трещин и повреждений в дорожном полотне. Прибор использовался при строительстве дороги в Кракове. Куда он исчез - непонятно. Полицейские уже проверили все пункты скупки металла и места, где живут бездомные.

Государственное агентство по атомной энергии просит не вскрывать дефектоскоп. Там утверждают, что контакт с веществом смертельно опасен для здоровья.

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