В Польше потеряли прибор, излучающий радиацию

Дефектоскоп просят вернуть за вознаграждение
В Польше разыскивают дефектоскоп, который содержит источник сильного радиоактивного загрязнения. За него обещана награда в 5 тысяч злотых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на польское телевидение. Журналисты отмечают, что прибор потерял дорожный рабочий.
Дефектоскоп необходим для выявления трещин и повреждений в дорожном полотне. Прибор использовался при строительстве дороги в Кракове. Куда он исчез - непонятно. Полицейские уже проверили все пункты скупки металла и места, где живут бездомные.
Государственное агентство по атомной энергии просит не вскрывать дефектоскоп. Там утверждают, что контакт с веществом смертельно опасен для здоровья.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"