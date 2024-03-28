Минкульт объяснил нежелание включать цирки в проект "Пушкинская карта"

Это программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи

Российские власти поддерживают развитие цирков в стране, но включать их в проект "Пушкинская карта" пока не планируют. Об этом в четверг, 28 марта, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Глава Минкульта объяснила это тем, что "пока очень много проблем с контентом, очень много самих названий программ", цирки "все-таки носят развлекательный характер", а не просветительский, сообщает РИА Новости.

Изначально по всем поручениям требовалась строго просветительская направленность этой программы. И когда мы просматриваем ту же программу "Росгосцирка", мы понимаем, что им нужно создать что-то такое, что мы могли бы включить.

Программа "Пушкинская карта" приобрела большую популярность среди своей целевой аудитории — подростков и молодых россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Они вправе посещать театры, музеи и кинотеатры, оплачивая билеты "Пушкинской картой".

По аналогии с "Пушкинской" в России предложили учредить "Чеховскую карту", с помощью которой можно будет получить бесплатное дополнительное образование. По задумке авторов, за высокую успеваемость в школах и вузах будут начислять баллы, которые можно использовать для покупки дополнительных образовательных программ на онлайн-платформах.

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