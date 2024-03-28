ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ветеринары рассказали, каких животных чаще заводят москвичи

15:19
  • четверг
  • 28 марта 2024

Предпочтение отдают миниатюрным собакам и кошкам

Москвичи предпочитают заводить некрупных собак и кошек. Об этом рассказал председатель столичного комитета по ветеринарии Алексей Сауткин. Его слова приводит РИА Новости. Эксперт отметил, что и от крупных псов в городе не отказываются. 

Как домашние животные помогают мировым лидерам выглядеть милыми и пушистыми
В Подмосковье проверяют ферму, где содержались дикие животные

Среди популярных крупных собак - овчарки и лабрадоры. А из крупных кошек жители столицы заводят мейн-кунов и бенгалов. 

Отметим, три года назад исследование выявило, что москвичи отдают предпочтение кошкам. Эти животные лучше переносят одиночество. А также жильцам с кошками охотнее сдают квартиры. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Девушка с собакой и кошкой
Девушка с собакой и кошкой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.