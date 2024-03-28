Ветеринары рассказали, каких животных чаще заводят москвичи

Предпочтение отдают миниатюрным собакам и кошкам

Москвичи предпочитают заводить некрупных собак и кошек. Об этом рассказал председатель столичного комитета по ветеринарии Алексей Сауткин. Его слова приводит РИА Новости. Эксперт отметил, что и от крупных псов в городе не отказываются.

Среди популярных крупных собак - овчарки и лабрадоры. А из крупных кошек жители столицы заводят мейн-кунов и бенгалов.

Отметим, три года назад исследование выявило, что москвичи отдают предпочтение кошкам. Эти животные лучше переносят одиночество. А также жильцам с кошками охотнее сдают квартиры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"