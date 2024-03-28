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ВСУ лишились очередного танка Abrams

15:16
  • четверг
  • 28 марта 2024

Это подтвердило российское Минобороны

Украинские войска на авдеевском направлении потеряли еще один танк Abrams американского производства. Об этом в четверг, 28 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.
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В ежедневной сводке оборонного ведомства уточняется, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили на авдеевском направлении три танка, в том числе один Abrams производства США.

Человеческие потери Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении за минувшие сутки составили до 95 военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя опубликованное в Сети видео с горящей американской бронетехникой, предупреждал, что поставленные Украине Соединенными Штатами танки Abrams будут уничтожаться в зоне СВО так же, как и любые другие.

Обозреватель журнала National Interest Питер Сучу заявил, что Украина стала кладбищем танков. Всего за несколько дней ВСУ потеряли три поставленных им Соединенными Штатами машины M1 Abrams. Это подтвердило, что техника вовсе не такая исключительная, какой ее пытаются представить производители.

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