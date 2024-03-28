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Безработных французов призвали игнорировать объявления о наборе в армию

15:28
  • четверг
  • 28 марта 2024

В парламенте предполагают, что нанятых отправят воевать на Украину

Власти Франции пытаются набрать безработных для отправки на фронт на Украину. С таким обвинением выступила депутат от партии "Неподчинившаяся Франция" София Шикру. Она призвала французов не отвечать на недавно опубликованные биржей труда объявления о наборе в армию.

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В различных департаментах страны несколько дней назад появилось большое количество одинаковых вакансий: желающих приглашают в армию для службы пехотинцем или же на бронированной технике. Требования к кандидатам: возраст от 17 до 30 лет, французское гражданство, способность "работать в меняющихся условиях и любящих технологии". Контракт с зарплатой 1970 евро в месяц предлагается заключить на 36 месяцев или бессрочно. Уточняется, что во время "внешних операций" оклад может увеличиваться в 2,5 раза.

В соцсетях предположили, что безработных хотят отправить воевать на Украину. Однако французские СМИ с начала года пишут о том, что в вооруженных силах страны недостаточно военных - к настоящему моменту, по мнению командования, армии не хватает 3 тысяч человек, передает ТАСС.

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