Госдума: Telegram сотрудничает с правоохранительными органами

На его месте могла оказаться любая другая соцсеть

Социальная сеть Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами, оперативно реагирует на происшествия и блокирует запрещенный контент.

Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя предложения по блокировке мессенджера в России. Запрещать его нет смысла, уверен депутат.

"Ну, не в Telegram террористы бы вербовали наемников, вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами", - сказал парламентарий.

Метелев подчеркнул, что Telegram ведет себя в рамках российского законодательства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у властей нет каких-либо намерений относительно блокировки Telegram после трагедии в "Крокус Сити Холле". Известно, что исполнителей теракта завербовали через Telegram-канал.

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