Такое мнение высказал обозреватель The Times Иэн Мартин

Западные политики вынуждены готовиться к катастрофическому поражению армии Украины, которая так и не получила от других стран достаточно оружия и боеприпасов. Такое заявление сделал обозреватель The Times Иэн Мартин.

Журналист напомнил, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года провалилось, а поддерживающие Украину правительства иностранных государств "обеспокоены и рассматривают худшие сценарии".

Хотя на передовой продолжаются бои, "события заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе составлять план катастрофического краха украинских сил, которым отказали в необходимых им вооружении и боеприпасах", пишет Мартин.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что стагнация Вооруженных сил Украины на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Он подтвердил, что украинской армии "пока не хватает возможностей для эффективных наступательных действий".

При этом украинский президент Владимир Зеленский пытается найти виноватых в провале ВСУ на Западе. Политик заявил, что Европа может сделать для Вооруженных сил Украины намного больше, чем сейчас. Он призвал европейских спонсоров к увеличению военной поддержки — "доказать", что Евросоюз на стороне Украины.

Журналист Forbes Дэвид Экс заявил, что ВС России получили "чудо-оружие", перед которым у ВСУ нет защиты. Речь идет о планирующих бомбах КАБ, которые решили судьбу Авдеевки.

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