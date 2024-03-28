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ФСБ задержала агента украинской разведки в Херсонской области

15:57
  • четверг
  • 28 марта 2024

Он готовил теракты против российских силовиков

Житель Алешек в Херсонской области задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности. Его подозревают в подготовке терактов, целью которых были представители власти и силовых структур, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

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Как выяснило следствие, мужчина был завербован сотрудником ГУР МО Украины в августе 2022 года. Его обучили минно-взрывному делу, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США.

Эксперты ФСБ уточнили, что мины были доработаны под дистанционный подрыв, у задержанного нашли и средства их инициирования. Гражданина Украины 1991 года рождения заключили под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, передает ТАСС.

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