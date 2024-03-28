Второй из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест

Исломов утверждает, что не был в курсе планов террористов

Второй из арестованных по делу о теракте в "Крокус сити холле" обжаловал решение о задержании. Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление суда в отношении Исроила Исломова, передает ТАСС.

Исроил Исломов - отец двух арестованных братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Диловару принадлежал автомобиль "Рено", который он продал исполнителям теракта.

Первым среди фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал свой арест Аминчон Исломов. Исломовы утверждают, что не были в курсе планов террористов.

Вечером 22 марта четверо террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Они расстреливали посетителей из автоматов и устроили поджоги в нескольких точках. В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, еще 182 пострадали.

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