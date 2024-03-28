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В Москве оценили план ЕС ввести пошлины на российское зерно

16:59
  • четверг
  • 28 марта 2024

Потери понесут страны Евросоюза

России пошлины на импорт зерна не страшны. Планы Евросоюза грозят потерями самим странам ЕС, они ударят по европейским поставщикам, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Размер пошлины может составить 95 евро за тонну.

Данкверт подчеркнул, что такой шаг ударит, в первую очередь, по европейскому рынку. Италия, Испания и другие страны Европы нуждаются в зерне твердых сортов, производимом в России. Глава Минсельхоза отметил, что европейцы могут найти такую продукцию где-то в другом месте, но она обойдется им значительно дороже, передает РИА Новости.

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