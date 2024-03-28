В Москве оценили план ЕС ввести пошлины на российское зерно

Потери понесут страны Евросоюза

России пошлины на импорт зерна не страшны. Планы Евросоюза грозят потерями самим странам ЕС, они ударят по европейским поставщикам, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Размер пошлины может составить 95 евро за тонну.

Данкверт подчеркнул, что такой шаг ударит, в первую очередь, по европейскому рынку. Италия, Испания и другие страны Европы нуждаются в зерне твердых сортов, производимом в России. Глава Минсельхоза отметил, что европейцы могут найти такую продукцию где-то в другом месте, но она обойдется им значительно дороже, передает РИА Новости.

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