Более 40 расселенных домов снесли по программе реновации с начала года

Все расселенные дома демонтируются по технологии "умного сноса"

С начала года в Москве снесли более 40 расселенных домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Необходимо поддерживать высокие темпы сноса расселенных домов по программе реновации, от этого зависит выполнение в том числе намеченных планов по обеспечению переселения жителей в новостройки. Так, с начала этого года мы уже завершили демонтаж 44 расселенных домов по программе реновации", - отметил он.

По словам Бочкарева, все расселенные дома демонтируются с помощью технологии "умного сноса".

"В основе этого метода лежат принципы безопасности, экологичности, максимальной переработки и вторичного использования отходов. Кроме того, строители стараются сохранять окружающие деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - пояснил Андрей Бочкарёв.

Отметим, что в Москве в настоящий момент почти 500 домов строятся и проектируются по программе реновации. 243 дома находятся в стадии проектирования, 226 корпусов – в стадии строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на севере столицы в рамках программы реновации строятся 30 новых домов.

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