Лавров оценил перспективы Зеленского по истечении срока президентства

Может, и не потребуется ничего признавать

Вопрос легитимности правления президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая возможно, и не потребуется обсуждать. Перспективы украинского лидера по истечении срока президентства оценил глава МИД России.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая. Украинский лидер отменил выборы в стране, он планирует занимать должность и дальше.

Сергей Лавров предложил задавшим вопрос о легитимности такого решения журналистам "дожить" до 20-21 мая и тогда оценить актуальность этой проблемы. Может, и не потребуется ничего признавать, сказал глава МИД в интервью "Известиям".

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