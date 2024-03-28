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Лавров оценил перспективы Зеленского по истечении срока президентства

17:46
  • четверг
  • 28 марта 2024

Может, и не потребуется ничего признавать

Вопрос легитимности правления президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая возможно, и не потребуется обсуждать. Перспективы украинского лидера по истечении срока президентства оценил глава МИД России.

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Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истекает 20 мая. Украинский лидер отменил выборы в стране, он планирует занимать должность и дальше.

Сергей Лавров предложил задавшим вопрос о легитимности такого решения журналистам "дожить" до 20-21 мая и тогда оценить актуальность этой проблемы. Может, и не потребуется ничего признавать, сказал глава МИД в интервью "Известиям".

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