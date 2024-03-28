СК получил доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Задержан еще один подозреваемый

Связь террористов, атаковавших "Крокус сити холл", с украинскими националистами, подтверждена. Необходимые доказательства получены, сообщили в Следственном комитете России.

В СКР уточнили, что данные получены в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях. В распоряжении следствия имеется подтвержденная информация о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты с Украины. Эти средства использовались при подготовке преступления.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что установлен и задержан еще один подозреваемый. Он участвовал в схеме финансирования террористов. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу.

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