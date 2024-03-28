Россия заблокировала работу санкционного комитета ООН по КНДР

Запад пытается удушить Пхеньян рестрикциями

Подготовленный США проект резолюции о продлении мандата экспертов санкционного комитета ООН по КНДР не прошел голосования в Совбезе. Россия воспользовалась правом вето, передает РИА Новости.

В тексте резолюции говорилось, что СБ ООН "постановляет продлить до 30 апреля 2025 года мандат группы экспертов". Китай при голосовании воздержался. Остальные члены Совбеза были "за".

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании подчеркнул, что Запад во главе с США пытается удушить Пхеньян за счет односторонних рестрикций, пропаганды и угроз в адрес руководства страны. В Москве убеждены, что в Совете давно понимают необходимость по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, передает ТАСС.

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