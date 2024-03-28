Появились подробности удара ВСУ по Белгороду

Повреждения получили более 30 высоток

В результате этой атаки, которую предприняли на Белгород вооружённые силы Украины, различные повреждения получили 34 высотных дома и 188 городских квартир, расположенные там.

По данным, которые привели в российском Министерстве обороны, этот обстрел ввёлся из систем залпового огня град "Вампир" - это чешский модифицированный аналог "Града". Более дальнобойный.

Все места попадания снарядов обследованы. В данном случае боеприпас пробил крышу многоэтажки. Взрывотехники ищут неразорвавшиеся части. Дом на время проведения работ в целях безопасности эвакуировали.

Помимо многоэтажек, повреждения получили здания 12 социальных объектов и 65 автомобилей. Где-то просто осколками выбило стекла и посекло кузов. Но несколько машин сгорели полностью.

Жители Белгорода поделились видеокадрами, как сотрудники ГИБДД загоняли машины под мост и не выпускали, пока не миновала угроза. Пешеходы прятались в специальные бетонные укрытия, установленные на улицах.

Здесь стоит отметить, что удар ВСУ по Белгороду не носил какого-либо военного значения. Удар по мирным районам города, исключительно гражданской инфраструктуре. К счастью, обошлось без погибших и даже раненых. Городские власти уже приступили к ремонту жилых домов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"