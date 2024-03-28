ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин продолжил серию консультаций с парламентариями

22:32
  • четверг
  • 28 марта 2024

Премьер поблагодарил депутатов за инициативы

В преддверии ежегодного отчёта правительства в Государственной думе, до которого остаётся меньше недели, глава кабмина Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с парламентариями.

На встрече с членами фракции "Справедливая Россия — За правду" премьер поблагодарил депутатов за инициативы по защите граждан от преступников в банковской сфере. Также он отметил работу парламентариев и в сфере ЖКХ, и в поддержке науки. Особую благодарность он выразил за помощь бойцам СВО и их семей.

Премьер провел ещё одну встречу с депутатами "Единой России". В беседе говорили об инициативах в области образования и сфере занятости. А также о помощи в интеграции новых регионов и создании там свободных экономических зон. Речь шла и о поддержке единороссов в подготовке главного документа страны.

"Благодаря "Единой России" главный финансовый документ страны на текущий и два последующих года был дополнен важными для людей решениями. Поправки превысили 138 млрд рублей. Они охватили комплексное развитие сельских территорий, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, конечно, очень важные темы – образование и науку", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы России
Михаил Мишустин во время встречи с депутатами Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.