Премьер поблагодарил депутатов за инициативы

В преддверии ежегодного отчёта правительства в Государственной думе, до которого остаётся меньше недели, глава кабмина Михаил Мишустин продолжил серию консультаций с парламентариями.

На встрече с членами фракции "Справедливая Россия — За правду" премьер поблагодарил депутатов за инициативы по защите граждан от преступников в банковской сфере. Также он отметил работу парламентариев и в сфере ЖКХ, и в поддержке науки. Особую благодарность он выразил за помощь бойцам СВО и их семей.

Премьер провел ещё одну встречу с депутатами "Единой России". В беседе говорили об инициативах в области образования и сфере занятости. А также о помощи в интеграции новых регионов и создании там свободных экономических зон. Речь шла и о поддержке единороссов в подготовке главного документа страны.

"Благодаря "Единой России" главный финансовый документ страны на текущий и два последующих года был дополнен важными для людей решениями. Поправки превысили 138 млрд рублей. Они охватили комплексное развитие сельских территорий, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и, конечно, очень важные темы – образование и науку", - отметил Мишустин.

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