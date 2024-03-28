Путин потребовал задействовать передовые технологии в сфере туризма

Вклад этой отрасли в ВВП за пять лет увеличится вдвое

Внедрение передовых технологий в сфере туризма позволит россиянам путешествовать удобнее и дешевле. Следует активнее использовать технологические достижения в этой области, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер провел совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Путин отметил, что достижения науки должны использоваться, в частности, при планировании поездок.

Власти ожидают, что уже к 2030 году вклад туристической отрасли в ВВП страны увеличится вдвое - до 5%, подчеркнул президент. Путин отметил, что подъему в сфере туризма помогут в той или иной мере все российские национальные проекты, передает ТАСС.

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