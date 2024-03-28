В Кракове переполошились из-за утери дефектоскопа

Прибор содержит радиоактивный селен

Экстренные службы Польши подняты на ноги - в Кракове потерялся строительный прибор, излучающий радиацию. Речь идет о дефектоскопе, его используют при строительстве дорог.

Прибор показывает, есть ли в полотне трещины и повреждения. Внутри содержит радиоактивный селен, который в открытом виде опасен для человека.

Дефектоскоп, как сообщают польские СМИ, потерял рабочий с местной стройки. Поиски идут уже неделю, полицейские проверили все пункты сдачи металлолома, опросили возможных подозреваемых. Однако результатов пока нет.

Нашедшему обещана награда в 5 тысяч злотых - это порядка 115 тысяч рублей.

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