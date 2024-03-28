Военный самолет упал в море у берегов Севастополя

Пилот спасся

Недалеко от берега моря в Севастополе упал военный самолет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, комментируя появившиеся в украинских пабликах слухи.

Развожаев подтвердил в Telegram-канале информацию о падении военного самолета. Губернатор подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали.

Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Спасательная служба Севастополя нашла его на расстоянии 200 метров от берега. В районе ЧП временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

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