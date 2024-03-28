ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военный самолет упал в море у берегов Севастополя

19:34
  • четверг
  • 28 марта 2024

Пилот спасся

Недалеко от берега моря в Севастополе упал военный самолет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, комментируя появившиеся в украинских пабликах слухи.

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Три дома повреждены во время обстрела Севастополя

Развожаев подтвердил в Telegram-канале информацию о падении военного самолета. Губернатор подчеркнул, что гражданские объекты не пострадали.

Пилот катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Спасательная служба Севастополя нашла его на расстоянии 200 метров от берега. В районе ЧП временно приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Севастополь
Севастополь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.